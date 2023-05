Uomini e Donne | anticipazioni 3 maggio 2023 | oggi il trono di Nicole | le esterne con Carlo e Andrea

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, che ha deciso di chiudere la conoscenza con Giuseppe, e Carla, che non ha certo parlato bene di Claudio P.,torna, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri delOver, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo, quello di mettersi alla prova e innamorarsi. Ma cosa vedremo nella puntata di, mercoledì 3? Ecco tutte lecon l’appuntamento a partire dalle 14.45. View this post on Instagram A post shared by...