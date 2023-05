Unisci uno spicchio d’aglio al caffè | il rimedio eccezionale che conoscono in pochi!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Specialmente per la nostra cucina, quella Mediterranea, l’aglio è un elemento che non può quasi mai mancare. Anche per questo motivo, la possibilità di riprodurlo a proprio piacimento, in maniera fondamentalmente illimitata sarebbe pazzesco. Partire da unodi aglio e arrivare a realizzare una propria pianta personale non sarebbe utilissimo? Vediamo come fare! Come far nascere una pianta da unodi aglio Per prima cosa sarà necessario procurarsi dell’aglio che si presenti con diversi bulbi. Da ogni bulbo, ognidi aglio difatti, potranno nascere delle piantine singole. Scelto il bulbo, preleviamo i vari spicchi da cui è composto. Eliminiamo la pellicina superflua e facciamo, poi, una cernita: gli spicchi dovranno essere integri e non presentare tracce di muffa. Scartiamo anche gli spicchi più piccolini, poiché ...