Unioni Civili

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Abbiamo affrontato questa mattina nelle Commissioni Congiunte Pari Opportunità e Politiche Sociali l’ipotesi di celebrare lepresso le sedi municipali, per rendere più facilmente praticabile l’esercizio di questo diritto. Le celebrazioni registrate nel 2022 sono state 280 e abbiamo verificato che non vi sono ostacoli per la realizzazione di tale obiettivo, la procedura è già percorribile in base al Regolamento sul Decentramento di Roma Capitale, come ha sottolineato l’assessore Catarci, e gli uffici ci hanno assicurato che non esistono ostacoli di natura amministrativa. Diversi, in primis il VI che ha votato una prima mozione a fine marzo, segnalano l’importanza di decentralizzare le procedure per riavvicinare le istituzioni alle comunità territoriali. La proposta, insieme ad altre, è ...