...che alle anticipazioni per aprile dalle stime Adp per gli Stati Uniti. In programma ... Leonardo ,e Stellantis . Da seguire con attenziona anche il ritorno in Borsa di Lottomatica. . ...... per il futuro prossimo, una crescita della redditività costante e di elevata qualità , con una base costi e costo del rischio strutturalmente ridotti", dice il ceo di, Andrea Orcel a ...Grazie ai solidi risultati finanziari e al favorevole contesto dei tassi d'interesse,ha migliorato la propria guidance finanziaria per il 2023 , con un NII di12,6 miliardi, ricavi ...

Unicredit oltre le attese nel trimestre, utile a 2,1 miliardi - Economia Agenzia ANSA

I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali. Petrolio: chiusura in caduta libera ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono ...UniCredit ha registrato un utile netto di 2,1 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2023, mettendo a segno il miglior primo trimestre di sempre.