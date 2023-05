Una tripletta di Dia non basta alla Salernitana | con la Fiorentina è 3-3

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Festival del gol allo stadio Arechi doverealizzano un pirotecnico 3-3. Sousa, squalificato e sostituito in panchina dal vice Sánchez Lladò, cambia leggermente assetto, schierando lacon il 3-5-2: Maggiore, tornato dal 1? al pari di Lovato, Bohinen e Botheim, si posiziona nel ruolo di mezzala destra, mentre l’attaccante norvegese fa coppia con Dia. Larisponde con il consueto 4-2-3-1 con Castrovilli unica novità. L’avvio è di marca granata: dieci minuti e l’Arechi esplode. Bradaric, servito da Botheim, lancia Dia che s’invola a campo aperto, entra in area e batte sul primo palo Terracciano. Dopo aver trovato il vantaggio, però, laè costretta a cambiare assetto difensivo: Gyomber lascia il campo per un ...

...arriva direttamente da Salerno dove i padroni di casa e la Fiorentina si dividono la posta in palio con un pirotecnico 3 - 3 che ha visto Dia protagonista assoluto conclamorosa. ...di imprese scientifiche che hanno permesso di ottenere uno dei più dettagliati ritratti di Centaurus A. Nome in codice NGC 5128, o anche solo C77, Centaurus A ègalassia situata ...Da qui si scatena la squadra di casa con Jhon Arias, ancora Cano (autore di) e ancora Jhon Arias (doppietta per lui). Pareggiano per 2 - 2 sia Liverpool M. - Argentinos Juniors che ...

Salernitana e Fiorentina danno spettacolo: all'Arechi finisce 3-3. Tripletta per Dia Eurosport IT

Vincono Atalanta, Juventus e Torino nei quattro incontri delle 18 della 33/a giornata di serie A, verdetti che inchiodano nelle loro scomode posizioni rispettivamente lo Spezia, il Lecce e la Sampdori ...re “mani” di Dia, ossia tre gol del senegalese (salito incredibilmente a quota 15 nella classifica dei marcatori), non bastano ad affondare la Fiorentina. Salvata, nel finale, da una ...