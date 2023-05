Una notte dolcissima. Inter 6 perfetta

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Tu sei il vanto di Milano, quello stemma sopra il cuore rappresenta il primo amore”. Intona la curva Nord in trasferta sul 6-0 per la squadra di Simone Inzaghi. Lanella fatal Verona è. Per tutti. Giocatori, staff, tifosi. Una partita con un solo senso di marcia, dominata in lungo e largo da Dzeko e compagni che allungano su Roma e Milan e si tengono saldi al quarto posto in classifica. Lo spartito della gara è monocorde.e ancora. Decidamente troppa per un Verona inguaiato nella lotta salvezza. La coppia d’attacco nerazzurro cala il poker. Il cigno di Sarajevo si sblocca con una doppietta che mette in cassaforte i tre punti. Edin non segnava in campionato dal 28 gennaio nella sfida vinta contro la Cremonese. Lautaro imita il bosniaco con un cioccolatino di ...