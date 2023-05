Una giornata memorabile

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (A cura di Ciro Accardo) Una. Per la carica emotiva, per l'adrenalina. Per la lunga maratona televisiva e radiofonica della Vigilia. Con le palpitazioni di amici, colleghi e opinionisti. Per gli addobbi ad ogni strada come ai tempi di Diego. Per le auto e i visi dipinti di azzurro. Per gli aggiornamenti da Milano. Che hanno ulteriormente caricato l'ambiente di Fuorigrotta. Per gli abbracci di persone, anche sconosciute, in lacrime. Che non credevano ai propri occhi. Che pensavano anche ai loro cari defunti. Per i turisti che hanno invaso il capoluogo partenopeo. Per il colpo d'occhio del 'Maradona' pieno di bandiere. È la cartolina mirabile della domenica. Ventidue minuti di delirio. Nei quali il Napoli era Campione d'Italia. Il boato al gol di Olivera comparabile a una scossa di terremoto. Gente che ha sacrificato lavoro e ...