Un Pd in bambola sull’Ucraina non serve all’Italia né a se stesso

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Questo governo rischia di distruggerci la vita”. Parole forti quelle usate, forse a sproposito, dal fisico Carlo Rovelli dal palco del concerto del Primo Maggio. Ma ancora più spropositato sembra essere il silenzio del Pd a trazione Schlein, che sul tema della risposta italiana all’invasione dell’Ucraina sembra stia imitando gli alleati grillini e non gli alleati europei (mentre il Governo si fa garante dell’Occidente). Come se per una concomitanza di fattori politici e personali (il referendum sul no all’invio di armi a Kiev, la tesi sostenuta in Senato dal M5S secondo cui il governo toglie soldi alla sanità per finanziare gli aiuti all’Ucraina, l’esigenza del neo segretario dem di guadagnare titoli e spazi a sinistra) il partito che de facto ha guidato il Paese negli ultimi dieci anni abbia timore di specchiarsi nella propria storia e nelle proprie decisioni passate. Come quella sul ...