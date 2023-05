Un Met Gala 2023 firmato Chanel | gli scatti esclusivi e i racconti delle star poco prima del red carpet

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Da Penélope Cruz a Nicole Kidman, da Naomi Campbell a Kristen Stewart passando per Charlotte Casiraghi, Marion Cotillard, Margot Robbie e molte altre. Ecco le foto, vestite, in esclusiva per Vanity Fair

2023, Dua Lipa stupisce tutti con un collier di diamanti da 200 carati: il suo valore vi lascerà senza fiato2023, red carpet per Karl Lagerfeld: Kim Kardashian vestita di sole ...Ha insospettito il fatto che Matteo Berrettini abbia sfilato sul red carpet delsenza di lei , senza la splendida donna che ha conosciuto per caso a Miami e della quale si è innamorato ...Certi look del2023 non riusciamo proprio a toglierceli dalla testa! Quest'anno c'è chi ha davvero alzato l'asticella degli outfit extra, mentre seguiva il tema " Karl Lagerfeld: A Line of Beauty " ...

Nei giorni scorsi in Francia sono circolate alcune voci sulle condizioni di salute di Brigitte Bardot. Diverse testate giornalistiche hanno parlato di una grave insufficienza respiratoria ...Jeremy Strong, Roger Federer, Patrick Mahomes, Pusha T e tante altre celebrità hanno sfoggiato orologi da urlo ...