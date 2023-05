Un gioco da tavolo inclusivo in crowfounding per lavorare sui disturbi del linguaggio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Uno dei progetti selezionati nell’ambito di Bicocca Università del, la quinta call del programma di finanza alternativa dell’Ateneo, è ildaMOOVY: uno strumento innovativo che nasce persulla riabilitazione deidelin modo efficace e divertente. Si tratta di una tangible user interface (un’interfaccia utente tangibile), unda tavola interattivo che comprende una plancia, una board IoT, 36 carte taggate (con 108 tipi di stimoli in forme diverse – giocattoli, immagini o parole scritte) e una web-app per i terapeuti. Idelsono la forma di disabilità invisibile più diffusa al mondo: sono limitazioni delle capacità di esprimersi, comunicare e ...

... e che serve una squadra fresca anche per l'altro, quello della Champions. C'è quella da ... abbandonando un'impostazione didifensiva per aggredire fin da subito. Ma se il Milan avrà la ......a sedere a unper riprendere i negoziati. Gli autori non sono d'accordo, e ritengono che la posizione degli Studios riveli la volontà di "svalutare la professione della scrittura". Inci ...... una sedia su cui far saltare Fido o unsotto cui farlo passare e dargli la meritata ... Lo stessosi può fare nascondendo all'interno di una scatola il suo giocattolo preferito o uno snack: ...

Harry Potter: il gioco da tavolo dedicato allo sport mozzafiato del ... Movieplayer

In occasione del Comicon 2023, Victor Perez ha presentato il teaser poster della nuova serie live-action, Scion. Scopriamola.Si avvicina l’estate, la stagione più amata di tutte. Sole, vacanze e il poter passare del tempo con la famiglia e gli amici sono cose che piacciono a tutti, per questo se stai già pensando ai ...