Ultime Notizie – Verona-Inter 0-6 | terza vittoria di fila per i nerazzurri

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’riprende la zona Champions League con il quarto posto in classifica in solitaria battendo al Marcantonio Bentegodi 0-6 ilnel match valido per la 33/a giornata di Serie A. Ad aprire le marcature l’autogol di Adolfo Gaich al 31?, poi l’uno-due nerazzurro firmato Calhanoglu e Dzeko al 36? e 37?. Nel secondo tempo prima il poker siglato da Lautaro Martinez al 57? e infine la doppietta di Dzeko al minuto 61?.diper l’, fondamentale per la corsa Champions dei, ottenuta dopo i successi con l’Empoli e la Lazio. L’sale al quarto posto in classifica a quota 60 punti davanti le inseguitrici Atalanta, Roma e Milan. Diciottesimo ko stagionale per gli scaligeri, fermi a 27 punti, a pari merito con lo ...