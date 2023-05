Ultime Notizie – “Usa non ci hanno avvertito prima”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato al Washington Post che il governo statunitense non lo ha informato della pubblicazione online di informazioni di intelligence esplosive. “Non ho ricevuto informazioni dalla Casa Bianca o dal Pentagono in anticipo”, ha dichiarato Zelensky al quotidiano statunitense in un’ampia intervista. “Non avevamo queste informazioni. Io personalmente non ne avevo. È sicuramente una brutta storia”. Una serie di documenti riservati del Pentagono circola su Internet da settimane dopo essere stati pubblicati in un gruppo di chat sull’applicazione Discord. Contengono informazioni, tra l’altro, sulla guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina, nonché dettagli su presunte operazioni di spionaggio degli Stati Uniti contro i partner. Questa fuga di“non è vantaggioso per la reputazione della Casa Bianca e credo che ...

... bloccando così diversi servizi particolarmente utili correlati a siti Web di, ma anche di ... Twitter ripristina l'API gratuita, ma solo per certi servizi Lemodifiche all'API sono ...Salernitana - Fiorentina: lesulle formazioni Dubbio Candreva per Paulo Sousa: l'esterno ha accusato un problema al polpaccio durante il match di Napoli e non è escluso che il tecnico ...Sampdoria - Torino: lesulle formazioni Leris si aggiunge alla lista degli indisponibili in casa Sampdoria e resta in forte dubbio per la sfida con il Torino. In difesa Stankovic ...

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni a Kiev, allerta incendio vicino ponte Crimea LIVE Sky Tg24

I sei punti di distanza una dall’altra non mettono la posizione di nessuno al sicuro ed ogni incontro sarà decisivo nelle ultime sei partite di campionato. A differenza dell’ultima giornata di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...