Ultime Notizie – Università degli Studi Link presenta 11° Rapporto dell’Osservatorio ‘Generazione Proteo’

Il record è di quelli che segnano la controtendenza rispetto al Sud Italia. La città di Benevento e il Sannio sono il territorio nazionale con più investimenti pro capite del Pnrr: quasi 3000 euro per ...Bocconcini avvelenati per cani lungo le strade centrali di Avellino . La denuncia arriva da Pietro Caterini , dirigente dell'istituto scolastico 'De Sanctis - D'Agostino'. Una disavventura che ha ...La cancellazione del Reddito di cittadinanza , a partire dal 1° gennaio 2024, modifica radicalmente il quadro complessivo dei percettori delle misure di contrasto della povertà. Il nuovo strumento ...

Ucraina ultime notizie. Droni nella notte su tutta l’Ucraina, anche Kiev Il Sole 24 ORE

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) today announced the appointment of Professor Franziska Michor, Ph.D. to its Board of Directors. Prof. Michor is a professor of Computational Biology in the Department of ...Il presidente del Monza è ricoverato da circa un mese all'ospedale San Raffaele per un'infezione polmonare MILANO - Migliorano di giorno in giorno le condizioni del patron del Monza Silvio Berlusconi ...