Ultime Notizie Roma del 03-05-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano in apertura il tempo in Emiliagna in provincia di Bologna È crollata una casa a causa di una frana una persona è stata trovata morta i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre il corpo dalle macerie un uomo di 20 anni è deceduto invece in mattinata a Castel Bolognese in provincia di Ravenna Travolta dalle acque del Senio esondato secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione sarebbe morto annegato carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti disagi nel Modenese fiume Secchia in piena dopo giorni di pioggia a premier Giorgia Meloni segue l’evoluzione del maltempo che ha colpito in particolare l’Emiliagna Dietrich Palazzo Chigi in una nota ...