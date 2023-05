Ultime Notizie Roma del 03-05-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovata in ascolto da parte di Francesco Vitale i temporali stanno colpendo in queste ore diverse zone d’Italia stanno posando pesanti conseguenze soprattutto in Emiliagna dove te la giornata di oggi è stata dichiarata l’allerta Rossa nel Ravennate esondato il fiume Lamone sono 250 di evacuati in zona un centinaio nel territorio di Faenza per le tubazioni dell’acqua a causa della confluenza del marzeno un uomo di oltre 80 anni è morto a Castel Bolognese Ravenna travolto dalle acque del segno esondato secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato invece a Fontanelice Bologna in corso un intervento dei vigili del fuoco per il crollo di un abitazione a causa di uno smottamento è possibile che una persona ...