Ultime Notizie Roma del 03-05-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese Ravenna travolto dalle acque del segno esondato secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione sarebbe morto annegato I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese portiamo pagine ministri degli esteri di Turchia Siria Russia e Iran si stanno incontrando il prossimo 10 maggio a Mosca in Russia nell’ambito del processo di normalizzazione dei rapporti tra anche da Mascolo annunciato il ministro degli Esteri turco mevlut cavusoglu citato dai media turchi andiamo in Calabria suonano alla porta la donna Apri viene investita da una ...