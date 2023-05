Ultime Notizie Roma del 03-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio arriva la prima condanna per le violenze di capodanno in Piazza Duomo a Milano Nella notte tra il 31 dicembre 2021 il primo gennaio 2022 sono stati inflitti 5 anni 10 mesi di reclusione ad Abdallah bouguedra 22 anni in Torino il giovane è stato condannato per violenza sessuale di gruppo per l’episodio più grave contro una diciannovenne che era con un’amica all’angolo con via Mazzini inchiesta aveva rivelato che i 10 ragazzi erano state circondate da un branco di uomini che abusano di loro sul decreto migranti governo ha posto la questione di fiducia alla camera l’annuncio del Ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani le dichiarazioni di voto ti tengono oggi dalle 16 o 12 previsto per le 17:30 a seguire ci sarà l’esame degli ordini del giorno Domani mattina ...