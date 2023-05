Ultime Notizie – residenti soccorsi con i gommoni- Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Emilia-Romagna in ginocchio per il maltempo. Situazione particolamente drammatica a Faenza, dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, con i soccorritori che sono stati costretti a raggiungere icon i. Il sindaco Massimo Isola ha invitato i cittadini, per quanto possibile, a “restare a casa oggi. È necessario lasciare libere le strade per agevolare il transito dei mezzi di soccorso” aggiornando la situazione della città del Ravennate in cui arrivano “una trentina di Vigili del Fuoco provenienti da Veneto e Lombardia”. A Faenza, Castel Bolognese, Brisighella, Riolo Terme sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Per emergenza idrica sono state chiuse alcune strade, lo stesso sindaco di Faenza, questa mattina, aveva avvisato della chiusura del “Ponte delle Grazie ...