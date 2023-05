Ultime Notizie – Maltempo Emilia Romagna | treni sospesi | l’elenco

(Di mercoledì 3 maggio 2023)in, circolazione ancora sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. “Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio. IAlta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso”, fa saperetalia. Attivo il servizio sostitutivo con bus per iRegionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo. – Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54) è stato cancellato da Rimini a Bologna Centrale. I passeggeri in partenza da Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono proseguire il viaggio con i primiutili a cura del personale di ...

Stringeva tra le mani il suo cellulare quando i genitori, rientrando da lavoro, l'hanno trovata priva di vita. Maria Antonietta Cutillo , 16 anni ancora da compiere, è stata trovata riversa in bagno ...Emma Marrone è giunta a Napoli e non ha potuto fare a meno di immergersi in quell'aria di festa che si respira in città, in vista del traguardo scudetto, indossando la maglia azzurra , omaggiando la ...... che rappresentano il perfetto equilibrio tra design e comfort, in linea con letendenze della moda. Il marchio " Bervicato " nasce nel 1982, grazie alla passione dell'imprenditore Angelo ...

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni a Kiev, allerta incendio vicino ponte Crimea LIVE Sky Tg24

Il compianto Ezio Bosso diceva “sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con una disabilità che non si vede”. In Italia, molte persone con handicap hanno bisogno di aiuto e ...The Fire Within un documentario straordinario sui coniugi francesi Katia e Maurice Krafft vulcanologi capaci di raccontare per immagini l'indicibile ...