Ultime Notizie – Maltempo | emergenza in Emilia Romagna | fiumi esondati | famiglie evacuate

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Paura ina causa del. Sono in corso evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni a Faenza (Ravenna) per l’esondazione del Lamone si legge sul profilo Twitter del Vigili del fuoco che stanno inviando rinforzi da fuori regione. ”Quello che si sta verificando nel bolognese è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene”, ha comunicato ieri la Regione. ”Numerose le segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolate. Nel bolognese si è verificata una frana a ...

Secondo il ministro dell'Interno Igor Klymenko, il compito di ciascuna delle 8 brigate sarà quello di condurre adeguate azioni di assalto offensivo insieme alle forze di difesa durante le operazioni ...L'attesa è come dare tanti baci'. Così Spalletti aveva definito questi giorni dopo il pareggio con la Salernitana che aveva rimandato la vittoria aritmetica dello scudetto per il Napoli. E aveva ...TEMI: arpa osmer fvg meteo friuli meteo fvg meteo udine osmer arpa fvg osmer friuli vg previsioni meteo previsioni meteo friuliIl meteo in Friuli di mercoledì 3 maggio 2023 In Friuli ...

Guerra Ucraina Russia, news. All'Onu Cina e India si astengono su aggressione Mosca. LIVE Sky Tg24

La punta nigeriana nelle ultime partite ha perso il feeling con il goal, ma non la pericolosità che la sua presenza incute in area. Isaac Success, Udinese @livephotosport L‘Udinese reduce dalla ...Brest-Nantes è il match valido per la 33ª giornata di Ligue 1: info, streaming e probabili formazioni della sfida ...