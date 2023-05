Ultime Notizie – Feltri | Renzi al Riformista? Incomprensibile

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) –alla guida editoriale del? “La cosa per me è abbastanzaperché il mestiere del giornalista, sia pure a livello di direzione editoriale, richiede un minimo di esperienza. In questo caso non la vedo”. E’ il parere del direttore editoriale di ‘Libero’, Vittorio, che all’AdnKronos dice la sua a proposito della nuova iniziativa del leader di Italia Viva, Matteo, che oggi ha avviato la direzione editoriale del quotidiano ‘Il’ aprendo la prima pagina con il titolo ‘Napoli Campione ‘O miracolo di Spalletti’.non ne fa tanto una questione di linea politica o di prospettive future, quanto piuttosto di “fattura del giornale”. Quello del giornalista, infatti, “è un mestiere, non è un’attività in cui ...

Quest'sono finemente dettagliati e mostrano palmi aperti con tracce d'oro sulle dita e unghie placcate in oro. Il popolo etrusco è vissuto in Italia e raggiunse il suo apice nel VI secolo ...Le attività de Il Cinema del Pensiero , a cura di Parallelo 41 Produzioni nell'ambito di CiPS , si prolungano fino a novembre 2023 e si estendono a tutta la città. A partire da maggio cominciano le ...In più, come riferisce Il Mattino , a giocare un ruolo importante è anche il forte vento che nelleore si è abbattuto sulla città. Napoli pronta per la festa. Intanto la città è pronta e già ...

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni a Kiev, allerta incendio vicino ponte Crimea. LIVE Sky Tg24

Secondo Reporter Senza Frontiere in ben sette Paesi su dieci l'ambiente del giornalismo è considerato 'cattivo' e, stando all'Onu, l'85% delle persone vive in Paesi in cui la libertà dei media è ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Milan si è aggiudicato la prima edizione della Coppa eFootball Italia, organizzata da Konami e Progaming. La fase finale si è svolta al Comicon di Napoli, che ha visto Open Fib ...