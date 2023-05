Ultime Notizie – Brigitte Bardot smentisce voci su malattia | “Sto molto bene”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)sta, anzi, “”. L’attrice francese 88enne ha rilasciato oggi una piccola dichiarazione scritta a mano su Twitter per rassicurare i suoi fan sulla sua salute. “Sto”, ha scritto la diva e icona del cinema mondiale. “La stampa ha creato uno scandalo per un malessere che mi è capitato a gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso”, ha scritto. Nella sua dichiarazione, l’interprete dei film di Roger Vadim ‘Piace a troppi’ e ‘Gli amanti del chiaro di luna’ spiega di non avere postumi del malore che l’ha colpita a gennaio. “Non ho perso nessuna delle mie facoltà, la lettera aperta inviata a Macron tre giorni fa ne è la prova”. Attraverso la sua fondazione, la star, fervente paladina dei ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleGià un paio di mesi fa vi abbiamo parlato delle prime truffe basate sull'utilizzo di ChatGPT e dell'IA generativa, ma ora pare che le "scam" che hanno questeper protagoniste siano aumentate a dismisura. In particolare, è in costante crescita il trend dei malware che fingono di essere ChatGPT o altri software AI - based. La notizia arriva da Meta, ...Dopo le offerte Amazon sui dispositivi Echo , che sono ripartite proprio nelleore, l'ecommerce di Jeff Bezos sconta ora diversi laptop da gaming targati MSI . E ce n'è per tutte le tasche: si parte addirittura da meno di 800 Euro, per arrivare fino a 1.800! Procediamo ...

Ucraina ultime notizie. Tentato attacco al Cremlino con 2 droni. Medvedev: ora eliminare Zelensky Il Sole 24 ORE

Kosta K., l'autore della strage alla scuola di Belgrado, secondo la legge serba non è penalmente responsabile poiché non ha ancora compiuto 14 anni. Lo ha detto l'avvocato Aleksandar Cvejic, citato da ...Nel nome dell'antifascismo militante, i collettivi e i centri sociali di Firenze sono pronti a tornare in piazza per chiedere di zittire chi la pensa diversamente ...