Ultime Notizie – Atalanta-Spezia 3-2 | momentaneo quarto posto per bergamaschi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’si impone 3-2 sullo, trova la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Roma e Torino, e sale momentaneamente al, valido per la Champions con 58 punti, mentre loresta fermo a 27 punti. Al Gewiss Stadium nella gara valida per la 33esima giornata di Serie A, Gasperini ritrova Musso tra i pali e in attacco si affida al tandem Muriel-Zapata con Pasalic in appoggio. Mentre Semplici schiera Ampadu davanti alla difesa, in avanti tridente Gyasi-Shomudorov-Agudelo. Inizio gara dai ritmi non particolarmente elevati con loche passa alla prima occasione: al 18? un rimpallo su Scalvini favorisce Bastoni che smarca Gyasi che di prima in area scavalca Musso con un tocco morbido. Al 22? ripartenza di Shomurodov ma il sinistro finisce comodamente tra ...