Ulisse Alberto Angela racconta i Windsor | anticipazioni 3 maggio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023)Il Piacere della Scoperta contorna stasera in tv mercoledì 3in onda in prima serata su Rai 1 con una puntata dedicata a La Corona dei. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA In occasione dell’incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito, Rai Cultura propone, mercoledì 3alle 21.25 su Rai 1, una puntata speciale di “, il piacere della scoperta” che ripercorre la storia della famigliae delle incoronazioni britanniche, l’ultima delle quali risale a ben settant’anni fa quando la corona di Sant’Edoardo cinse il capo della giovane Elisabetta II.accompagnerà i telespettatori in un viaggio alla scoperta degli ...