Uganda | la legge anti-gay ri-approvata dal Parlamento

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In-gay, nella nuova versione, è statadal. Da tempo nel paese africano il governo sta lavorando a una norma per ‘punire’ l’omosessualità’, già considerata illegale dai tempi delle colonie. Un mese fa ilaveva deliberato un disegno dimolto ‘duro’ facendo esplodere le proteste internazionali di attivisti e governi. Per esempio, Volker Turk, l’Alto commissario dell’Onu per i Diritti Umani, aveva dichiarato: “L’approvazione di questa norma discriminatoria, tra le peggiori nel suo genere nel mondo, è un fatto molto preoccupante” A fronte del clamore scatenato dalla precedente proposta, il 26 aprile il presidente Yoweri Museveni aveva chiesto ai parlamentari di “riesaminare” il testo. In particolare aveva di precisare ...