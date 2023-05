Ue | ' i fondi del Pnrr utilizzabili per produrre munizioni'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "I Paesi membri che lo desiderano potranno utilizzare parte deidelper le". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, presentando il nuovo piano per ...

... ha rivelato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la propostacrypto - exchange. In ... la sua presenza nello spot di Crypto.com, serviva per raccogliere. All'epoca, lo spot aveva ...... nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 "Altri" della missione 20 "e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente integrazione......fornito dagli stati per munizioni addizionali all'Ucraina sostenuti da un miliardo di euro... Nel sostegno a questa operazione avranno un ruolo anche idella coesione e il Recovery Fund, ha ...

Lombardia, la Lega chiede al governo più fondi del Pnrr perché “siamo una Regione virtuosa” Il Fatto Quotidiano

(Andrano, 03 Mag 23) A breve inizieranno i lavori di consolidamento atti a stabilizzare Torre del Sasso e ad evitare il crollo definitivo. L'intervento, che prevede una spesa di 25.000€, è finanziato ...CAMPOBASSO - Sul finanziamento di 900 mila euro a Funivie Molise per il progetto montagne molisane, il consigliere regionale del M5S Angelo ...