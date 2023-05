Udinese-Napoli | il questore di Udine | «Contiamo sull' intelligenza dei tifosi»

Sono le parole dell'allenatore delLuciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con l'che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia.L'allenatore delLuciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con l', elogia il suo attaccante Kvicha Kvaratskhelia, grande protagonista della stagione azzurra.... secondo match point per lo scudetto Secondo match point per il, che domani scende in campo contro l'. Di seguito le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. SCUDETTO - "Questo ...

Udinese-Napoli live, probabili formazioni e dove vederla in tv: la conferenza stampa di Spalletti in diretta ilmattino.it

Dopo il pareggio interno con la Salernitana, che ha costretto gli azzurri a posticipare i festeggiamenti per lo scudetto, il Napoli è pronto alla trasferta sul campo dell’Udinese. Il tecnico Luciano ...Come riporta Il Corriere dello Sport, il Maradona sarà sold-out per la gara tra l'Udinese e il Napoli, trasmessa dallo stadio con dei maxischermi: "Dalla Dacia Arena – esaurita da giorni – sino al Mar ...