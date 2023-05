Udinese-Napoli | i convocati di Spalletti Politano migliora ma è out | terapie per Mario Rui

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLucianoha diramato la lista deial termina della seduta di allenamento pomeridiana andata in scena a Castel Volturno. Buone notizie da parte di Matteo, che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Tuttavianon lo ha voluto rischiarlo: resta fuori dalla lista dei. Ancora, invece, perRui, anche lui indisponibile. Il gruppo ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazioni su palle inattive e partita a campo ridotto. Questi idelper il match di Udine: Portieri: Gollini, Marfella, MeretDifensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, ...