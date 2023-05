Udinese-Napoli | a breve Spalletti in conferenza stampa

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alla vigilia della sfida contro l’alla Dacia Arena, che potrebbe assicurare la matematica certezza per lo scudetto del, basta un punto. L’allenatore Lucianotra poco parlerà in. Ilnon lasciano nessuno indietro. Tutti a Udine, tutto il gruppo partirà alla volta della Dacia Arena, compresi gli infortunati Mario Rui e Politano.non lascia nulla al caso e, per lui, il concetto di gruppo è fondamentale. Il Maradona è sold-out. I biglietti per assistere asui maxischermi dell’impianto di Fuorigrotta sono andati a ruba in un’ora e mezzo di prevendita. Il Corriere dello Sport scrive: “Dalla Dacia Arena – esaurita da giorni – sino al ...

Commenta per primo Scudetto e rinnovo per Luciano Spalletti , che alla vigilia della gara con l'ha ricevuto una pec dalil quale intende esercitare la clausola unilaterale di prolungamento fino al 2024. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale poi, a fine stagione, ci ...I bigliettial Marafona sono i più ambiti in questa giornata del 3 maggio . La squadra partenopea giocherà a Udine domani sera la partita che dovrebbe garantirgli la conquista del terzo scudetto. ...Bei ricordi per il tecnico toscana in Friuli, dove ha trascorso i primi anni della sua carriera da allenatore: 135 panchine con l'per l'attuale tecnico del: 56 vittorie, 36 pareggi e ...

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e i suoi calciatori, vedranno insieme la gara tra Lazio e Sassuolo perchè, in caso di una non vittoria dei biancoce ...Giovedì 4 lo stadio sarà aperto per mandare in diretta la partita di Udine. Biglietti a 5 euro e incasso dato in beneficenza. Oggi e domani stop ...