Ucraina | Zelensky a sorpresa a Helsinki

L'ufficio della presidenza finlandese ha spiegato che al centro dei colloqui trae Niinisto c'è la lotta per la difesa dell'e il sostegno della Finlandia all', le relazioni ......7 miliardi di corone (250 milioni di dollari), la sua più grande donazione fino ad oggi, "per sostenere l'imminente offensiva" - Volodymyrè in Finlandia . Il presidente ucraino è ...Il presidente dell'Volodymyrsi trova a Helsinki in una visita tenuta segreta al pubblico fino all'ultimo minuto. Dopo l'incontro con il presidente della Finlandia Sauli Niinistö e ...

Ucraina, la diretta - "Due droni hanno cercato di attaccare il Cremlino". Zelensky a Berlino il 13 maggio. Allerta per rogo ... Il Fatto Quotidiano

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a sopresa a Helsinki dove incontrerà i leader di Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Islanda. Prevista una conferenza stampa congiunta con il p ...Il presidente Volodymyr Zelensky è oggi a Helsinki, in Finlandia, dove più tardi dovrebbe tenere una conferenza stampa con l'omologo Sauli Niinisto. Lo riferisce il quotidiano finlandese Helsingin San ...