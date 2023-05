Ucraina | Tajani | ' mi auguro India e Cina facciano scelte coraggiose'

Per'la vittoria dell'significa ritiro delle truppe russe che hanno invaso i territori'. "Il ministero degli Esteri ha organizzato un grande evento con circa mille imprese italiane e ...... e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, ha ... "EUMAM" missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in, "EUBAM Libia"...Il ministro Antonio, che celebra il lavoro svolto da Andrea Romizi come sindaco, 'un amico', e quello della ... E il tema sempre caldo della guerra in: 'Sono favorevole a tutti i tentativi ...

Tajani: 'il prossimo Giro parta dall'Ucraina' Agenzia ANSA

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “E’ un timido segnale che va nella giusta direzione, mi auguro che India e Cina facciano scelte coraggiose e soprattuto che la Cina convinca Mosca a fare marcia indietro e c ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Si sa che il Vaticano intende lavorare per raggiungere un accordo di pace però tocca a loro dire cosa stanno facendo. Non è molto chiaro quali sono i contatti in corso tra ...