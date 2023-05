Ucraina | Schlein | voto Cina - India all' Onu è significativo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Non sento la contraddizione" nel "sostenere il diritto alla difesa di chi è criminalmente invaso come è successo al popolo ucraino e che questo non sia in contraddizione, da sinistra, con il ...

, a margine di una iniziativa della Filcams - Cgil a Firenze, ha detto che "bisogna continuare a mobilitarsi per la pace da questo punto di vista, ed il Partito Democratico continuerà a farlo",...Ma ancora più spropositato sembra essere il silenzio del Pd a trazione, che sul tema della risposta italiana all'invasione dell'sembra stia imitando gli alleati grillini e non gli ...sembra volere interpretare il ruolo dell'anti - Meloni a prescindere, cercando di ... Ma tutto questo non impedisce una lotta dura sui temi politic i, dalle armi all'al lavoro. Il tema ...

Guerra in Ucraina, Vauro contro Elly Schlein: "La pace non può esserci con le armi", "Vengo anch'io da una cultura pacifista" La7

"Non sento la contraddizione" nel "sostenere il diritto alla difesa di chi è criminalmente invaso come è successo al popolo ucraino e che questo non sia in contraddizione, da sinistra, con il continua ...Il partito che de facto ha guidato il Paese negli ultimi dieci anni sembra abbia timore di specchiarsi nella propria storia e nelle proprie decisioni passate.