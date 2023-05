Ucraina-Russia | Kiev prepara attacco | pronti altri 40mila soldati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 2 mag. (Adnkronos) - L'sia schierarenella guerra contro lae può contare quindi su ulteriori risorse iniziativa di pace del Vaticano per mettere fine alla guerra in. In particolare, sono state formate otto nuove brigate, come ha annunciato il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko, tra crescenti speculazioni sui tempi e sulla possibilità di riuscire a infliggere una grave sconfitta all'esercito russo. "Le prime brigate d'assalto comprendono fino a", ha detto il ministro, aggiungendo che i militari avrebbero bisogno di ulteriore addestramento prima di esserea prendere parte ai combattimenti. Il processo di ...