Ucraina Perché la Cina all’Onu ha votato sull’aggressione russa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In questi ultimi due giorni si è parlato molto del voto cinese e indiano su una risoluzione ONU che include un passaggio in cui si definisce “aggressione” l’attacco russo all’. Nella risoluzione si chiede una più stretta collaborazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa, l’organizzazione per i diritti umani con sede a Strasburgo. Il testo fa riferimento alla guerrainin un solo paragrafo,non è una di quelle risoluzioni focalizzate sul conflitto – come altre in passato in cuie India hanno evitato di esporsi contro la Russia. Il passaggio in questione Al nono paragrafo delle dieci pagine di cui si compone il documento si legge: “Riconoscendo inoltre che le sfide senza precedenti che l’Europa si trova ad affrontare in seguito all’aggressione della Federazione ...