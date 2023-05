Ucraina | Mosca smentisce Ankara | ' nessun incontro concordato su accordo grano'

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. (Adnkronos) - La questione di un possibiledelle delegazioni della Federazione Russa, dell'e della Turchia sull'iniziativa sui cereali del Mar Nero "non è stata concordata". Lo ha riferito alla Tass il ministero degli Esteri russo, smentendo il precedente annuncio del ministro della Difesa turco Hulusi Akar di una riunione in programma a Istanbul il 5 maggio.

Cina e India, due Paesi che hanno sempre evitato di condannareper aver invaso l'nonostante i ripetuti appelli degli alleati occidentali, hanno votato a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite che riconosce esplicitamente "l'aggressione da ......mandando i carri armati in. I cambiamenti in corso negli equilibri globali sono in qualche modo la molla che ha portato la Russia a scattare, a ragionare nei termini spesso usati a: o ...... e che Washington ha chiesto all'di posticipare i suoi attacchi pianificati contro la Russia in occasione dell'anniversario dell'invasione dia febbraio. 11:54 Zelensky a sorpresa a ...

Mosca: ordigno sui binari, deragliato un treno nella regione di Bryansk Agenzia ANSA

pianificati dalla direzione dell'intelligence militare ucraina: "Tra gli obiettivi c'erano gli omicidi di alcuni leader leadership della penisola, annessa unilateralmente da Mosca nel 2014, e ...Intervista all'oppositore russo, condannato a otto anni e mezzo: "Putin lascerà dietro di sé un’eredità funesta: economia distrutta, isolamento ...