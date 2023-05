Ucraina | Kiev | Droni contro Cremlino lanciati da partigiani russi

leggi anche Guerra: 8 nuove brigate d'assalto per la controffensiva 'Attentato in vista della parata del 9 maggio' Il Cremlino ha definito l'accaduto come 'un atto terroristico ...... in visita in Finlandia, ha ribadito che le forze dipasseranno presto alla controffensiva. Si è detto "certo che dopo gli alleati occidentali forniranno i caccia" all'La notizia dell'attacco arriva a quasi 15 mesi dall'invasione russa dell'e dopo che più volte Mosca ha accusatodi tentativi di attacchi con droni. Lo scorso 24 aprile l'agenzia russa ...

Ucraina, controffensiva Kiev è già iniziata Adnkronos

Kiev, 3 mag. (Adnkronos) – Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi ha condiviso su Twitter un videoclip che sta facendo il giro dei social e che mostrerebbe l’attacco di droni sul Cremlino. Nel video si ...Le immagini del secondo video, che circola su Telegram, che immortala l'annientamento di un drone kamikaze da parte di sistemi di sicurezza russi sulla cupola del Cremlino.