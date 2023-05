Ucraina | dettagli segreti | la mossa di Kiev per proteggere controffensiva

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) –tiene riservati idella suaprimaverile nel tentativo di impedire la fuga di informazioni sensibili che potrebbero compromettere le sue posizioni sul campo di battaglia. A rivelarlo sono due funzionari europei in contatto con i vertici militari in, citati da ‘Politico’. Uno dei motivi per cuista evitando di condividere informazioni sulla, quali i tempi, il luogo, le truppe coinvolte, secondo le fonti di Politico, è la fuga di notizie del Pentagono ad opera di Jack Teixeira. I documenti divulgati includevano infatti informazioniate sulla guerra, dalla posizione delle truppe di, alle sue scorte di armi e le stime delle vittime. Nei giorni successivi alla fuga di ...

Kiev: "Non si può negoziare con assassini"segreti: la mossa di Kiev per proteggere controffensiva Nord Stream, esplosioni gasdotti: nuove rivelazioni e possibile pista Le ...Mentre è probabile che l'condivida ancora alcune informazioni basilari con gli Stati Uniti ... i funzionari all'interno del Paese stanno lavorando per impedire un'ampia condivisione di...Leggi anche Guerra, maxi incendio vicino al ponte di Crimea - Videosegreti: la mossa di Kiev per proteggere controffensiva Fuga documenti Pentagono, Zelensky: "Usa non ci ...

Ucraina, dettagli segreti: la mossa di Kiev per proteggere ... Adnkronos

Le autorità russe comunicano l'abbattimento di due aerei senza pilota ucraini sui cieli della capitale, denunciando un presunto tentativo di assassinio di Putin ...(Adnkronos) - La Commissione Europea ha adottato una legge a sostegno della produzione di munizioni, in linea con il terzo pilastro del piano concordato dal Consiglio Ue il 20 marzo scorso, per fornir ...