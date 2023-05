(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Noi siamo saliti su un vagone, un treno condotto da altri e il binario è unico:militare. Rischiamo l'incidente nucleare e noi non vogliamo dire 'lo avevamo detto'. Noi nella prima fase con grande tormento di coscienza siamo stati favorevoli all'invio dima avevamo chiesto a Draghi di imporre una svolta in senso negoziale, ma questa svolta non c'è stata". Così Giuseppea '5 minuti' su Rai Uno. "E c'è qualcuno che sostiene che chi vuole la pace è filorusso, il ministro Crosetto. E' inaccettabile. C'è anche chi come il commissario Breton ha detto che le munizioni potete prenderle anche con il, noi non lomai".

Ucraina: Conte, 'no escalation, non permetteremo si usi Pnrr per armi' La Nuova Sardegna

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Noi siamo saliti su un vagone, un treno condotto da altri e il binario è unico: escalation militare. Rischiamo l'incidente nucleare e noi non vogliamo dire 'lo avevamo dett ...