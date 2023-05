Ucraina | Casa Bianca annuncia nuovi aiuti militari

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – Nuovo pacchetto diamericani all’. Li hati la portavoce della, Karine Jean-Pierre, durante il briefing con i giornalisti. “Gli Stati Uniti sin dall’inizio non hanno incoraggiato o messo l’in condizione di colpire al di là dei propri confini” ha detto. L’amministrazione americana “è al corrente” delle notizie, secondo cui sarebbe stato sventato un attacco con droni sul Cremlino, attribuito da Mosca a Kiev per colpire Vladimir Putin, “ma non è in grado di verificarne l’autenticità”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all'. Li ha annunciati la portavoce dellaBianca, Karine Jean - Pierre, durante il briefing con i giornalisti. 'Gli Stati Uniti sin dall'inizio non hanno incoraggiato o messo l'in ...Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all'. Il Pentagono ha annunciato oggi, come anticipato dallaBianca, il 37esimo pacchetto di aiuti militari all', per un valore di 300 milioni di dollari. In una nota si legge che la nuova assistenza comprende munizioni per i lanciarazzi Himars, ...... come quelli "che ora sono sul campo di battaglia in, che sono in prima linea sotto le ... ma per essere quel centro di libertà per la stampa, l'Ue deve prima avere "la propriain ordine". ...

Mosca: sventato attacco con droni al Cremlino, attentato alla vita di Putin. Risponderemo - Usa annunciano un nuovo invio di armi all'Ucraina - Usa annunciano un nuovo invio di armi all'Ucraina RaiNews

Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all’Ucraina. Il Pentagono ha annunciato oggi, come anticipato dalla Casa Bianca, il 37esimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, per un valore di 300 mi ...Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all’Ucraina. Li ha annunciati la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing con i giornalisti. “Gli Stati Uniti sin dall’inizio ...