Ucraina | Borrell | “Cina e India riconoscono ‘aggressione’ Russia”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Pechino e Nuova Delhi hanno votato una risoluzione dell'Onu con riferimento esplicito all'invasione dell'hanno riconosciuto per la prima volta all’Onu l’aggressione dellacontro l’. Lo ha scritto in un tweet l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep, che ha “accolto con favore” il voto a favore della risoluzione da parte di “partner chiave del G20 come, Brasile,e Indonesia”. Il voto, che ha avuto luogo la scorsa settimana, inizialmente è passato inosservato a causa del contenuto in gran parte incentrato su una maggiore cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. Ma alcuni osservatori sono stati abbastanza acuti da individuare il riferimento lampante alla guerra in ...

(Adnkronos) - Cina e India hanno riconosciuto per la prima volta all'Onu l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Lo ha scritto in un tweet l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Jo