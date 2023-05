Ucraina | Borrell | “Cina e India riconoscono ‘aggressione’ Russia”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) –hanno riconosciuto per la prima volta all’Onu l’aggressione dellacontro l’. Lo ha scritto in un tweet l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep, che ha “accolto con favore” il voto a favore della risoluzione da parte di “partner chiave del G20 come, Brasile,e Indonesia”. Il voto, che ha avuto luogo la scorsa settimana, inizialmente è passato inosservato a causa del contenuto in gran parte incentrato su una maggiore cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. Ma alcuni osservatori sono stati abbastanza acuti da individuare il riferimento lampante alla guerra ininserito nel nono paragrafo del preambolo, che recita quanto segue: “Riconoscendo inoltre ...

