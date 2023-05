(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una nuova versione della piattaforma delle origini Con la fine della pandemia, si prevedono300 milioni di arrivi conquest’anno. Per questo, l’azienda ha introdotto oggi la più ampia serie dimai apportate alla piattaforma, a cominciare da ‘Stanze’, una versione rivisitata dell’delle origini. In, sono state rilasciate più di 50 nuove funzioni create sulla base dei feedback di host e ospiti.è nata come un modo per permettere ai viaggiatori di soggiornare in una stanza a casa di un’altra persona. L’idea alla base – condividere la propria casa – offre due vantaggi. Il primo è la convenienza per gli ospiti:l’80% delle stanze private ha un costo inferiore ai 100 dollari a notte, con una tariffa media ...

Turismo, Airbnb, arriva ‘Stanze’ e oltre 50 novità e aggiornamenti La Sicilia

Roma, 3 mag. (Labitalia) - Con la fine della pandemia, si prevedono oltre 300 milioni di arrivi con Airbnb quest'anno. Per questo, l'azienda ha ...