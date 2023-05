Tumore al seno | la pillola anticoncezionale aumenta del 20% il rischio | i sintomi della pelle

Nel periodo tra gennaio 2020 e ottobre 2020 si è registrata una riduzione del 46,7% degli screening per ilal, del 44,9% per ildel colon - retto e del 51,8% per il cancro della ...L'alta incidenza dialin Italia, con 55.000 nuovi casi all'anno, spinge la comunità scientifica e la società civile a promuovere strategie di sensibilizzazione alla prevenzione. In questo contesto, il Comune ...Kompatscher ha visitato anche il reparto di ginecologia che, dal 2006, è stato certificato come Centro senologico dalla Società tedesca per ilal. Ogni anno all'ospedale di Merano vengono ...

La pillola anticoncezionale aumenta del 20% il rischio di cancro al seno, ma protegge da altri tumori Corriere della Sera

Uno studio apparso su Cell Reports Medicine e firmato da scienziati dell’Università di Basilea mostra la potenziale efficacia di un nuovo approccio contro la resistenza delle cellule tumorali del seno ...Una ragazza di sedici anni è morta folgorata nella vasca da bagno della sua abitazione mentre parlava al telefono con una sua amica. La tragedia ...