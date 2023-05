Tuffi | sei azzurri in garaa Montreal per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico Oscar Bertone ha convocato sei(tre donne e tre uomini) per ladelladeldi, in programma al Centre Sportif du Parc Olympique di(Canada) da venerdì 5 a domenica 7 maggio. In campo femminile gareggeranno Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria e Chiara Pellacani mentre in quello maschile Lorenzo Marsaglia, Eduard Timbretti Gugiu e Giovanni Tocci. Così come nellad'apertura in Cina, le gare sincro e il mixed team saranno a finale diretta. Nelle prove individuali, invece, previste eliminatorie a due gruppi, che qualificheranno alla finale i migliori sei di ciascun raggruppamento.