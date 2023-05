TS – Juve Primavera | primo contratto per il portiere Scaglia

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) 2023-05-02 21:53:04 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Lantus continua a lavorare sui giovani: il progetto che fa crescere i talenti nel vivaio bianconero trae Next Gen sta dando i suoi frutti. Il club resta sempre molto attento per ciò che concerne il settore giovanile, valorizzando e promuovendo i ragazzi più promettenti. In questo senso l’annuncio delper Simonefino al 2026 Ruolo, classe 2004,ha siglato un accordo con lantusfino al 30 giugno 2026. L’annuncio è stato dato dal club bianconero tramite i propri canali social. ...