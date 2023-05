Trump parteciperà a un town hall sulla CNN

Non è chiaro seil favorito alla nomination, l'ex presidente Donald. 22 Gennaio 2024: Si tiene il primo caucus dei repubblicani in Iowa. 3 Febbraio 2024: Iniziano le primarie del ...'Abbiamo smantellato la politica fallimentare dell'amministrazionedi cercare di imporre un ...e creerà una società statale indipendente Gabriel Boric ha sottolineato che lo Statoall'...alla sceneggiatura "No, ci sono altri molto più bravi di me per quello. Io parlerò con ... Pensavo che, dopo le elezioni del 2020, la battaglia controfosse finita, ma i fatti del 6 ...

Donald Trump alla Trump Tower a New York, alla vigilia dell'incriminazione Agenzia ANSA