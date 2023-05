Trovato morto Vittorio Marianecci | l' imprenditore scomparso negli Stati Uniti

Dolceacqua (Imperia) - Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte dell'anziano pensionato di 88 annicadavere, nella serata di ieri, in località Ponte Raggio a Dolceacqua. L'uomo viveva nella zona e ieri sera non aveva fatto rientro a casa per l'ora di cena e i familiari, preoccupati, hanno ...... Alfio Pannega, il clochard che scriveva poesie,il 30 aprile 2010, che qui trascorse un ... E' ciò che Il Messaggero hasul posto giovedì scorso, giorno a cui risalgono le foto che ...... ma nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che tutti temevano: Vittorio Marianecci , 57 anni, originario di Cisterna di Latina ma da anni residente negli Stati Uniti, è stato. ...

Trovato morto in casa a Sassari dopo giorni: giallo sul decesso di un 54enne, morto di stenti anche il cane Virgilio Notizie

Le ricerche sono andate avanti per cinque giorni, ma nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che tutti temevano: Vittorio Marianecci, 57 anni, originario di Cisterna di Latina ma ...Sarebbe stato fermato in Romania un uomo sospettato per la morte di Alessandro Gozzoli, 40enne originario di Bazzano, in provincia di Bologna, trovato senza vita nella sua abitazione a Casinalbo, in p ...