(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ci sono troppo. A dirlo sembra strano, soprattutto dopo la pandemia in cui proprio il settore del turismo (e dell'indotto) ha pagato il pesantissimo scotto del lockdown. Ma questa è la posizione degli albergatori di Como e Lecco che da prima della pandemia stanno cercando di affrontare il fenomeno dell’overtourism, cioè il sovraffolamentoco, al momento senza aver trovato nessun genere di soluzione. Secondo Fabio Dadati, Presidente del consorzio albergatori lecchesi e Presidente di Lariofiere, il dover gestire un’afflusso così intenso di visitatori è «controproducente per il territorio, perché si rischia di non poter offrire dei servizi adeguati all’aspettativa». Questa mancanza, secondo Dadati, si potrebbe tradurre nel mancato ritorno sul territorio deistranieri a causa dell’esperienza negativa vissuta, tra 5 - ...

Tra gli aspetti più criticati quelli dei numerosi strafalcioni nei nomi di località e siti culturali consigliati ai, errori che ora la Valle D'Aosta ha deciso di portare in Consiglio ...orsi nel Trentino e chi ha deciso di ripopolare i boschi con questi esemplari che erano scomparsi, si sta pentendo amaramente dopo le disdette deipiovuti nelle zone causato dall'...Quanti...', sorride. A conti fatti, la trasferta è costata più di mille euro: 'Ma io di ... Un'altra occasione per tornare a Napoli: 'In questi giorni ho invidiato iche l'hanno vista ...

«Troppi turisti». Il problema che non ti aspetti Panorama

I numeri del successo in questo inizio 2023, un assaggio della rincorsa per recuperare i volumi pre-Covid. Intanto cambia la domanda: serve una strategia industriale per il settore ...Processione ininterrotta dinanzi al murale di Maradona protagonista anche oggi, vivo nel ricordo di una napoletana che quel murale vide disegnare ...