Tris Atalanta | contro lo Spezia finisce 3-2

(Di mercoledì 3 maggio 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – L’ha rischiato parecchio, soprattutto nel finale, ma strappa un successo fondamentale per la corsa Champions col 3-2 rifilato allo. Decisive le reti di De Roon, Zappacosta e Muriel, inutili le marcature di Gyasi e Bourabia per i liguri. Si complica la corsa salvezza per Shomurodov e compagni. Serviva una prova di maturità per evitare di ricadere negli errori del passato, ma l’ha iniziato forse nel peggiore dei modi. Alla prima disattenzione difensiva – innescata da una carambola di Scalvini -, loè passato in vantaggio al 18? con Gyasi, servito da Bastoni e dimenticato dalla retroguardia nerazzurra. I padroni di casa hanno provato a rispondere di rabbia, Toloi ha sfiorato il pareggio con un colpo di testa bloccato sulla linea di porta da Dragowski. E’ servito un ...

Serviva una prova di maturità per evitare di ricadere negli errori del passato, ma l'ha iniziato forse nel peggiore dei modi. Alla prima disattenzione difensiva - innescata da una carambola ...

Tris Atalanta allo Spezia. Il Toro passa a Marassi: per la Samp è notte fonda Tutto Napoli

