Trionfo dell’Inter | pareggiano Milan e Roma | Lazio sempre più seconda

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dilaga l’Inter in casa del Verona nel match della 33esima giornata di Serie A, con un tennistico 0-6 nel segno degli attaccanti. Doppietta di Lautaro, doppietta di Dzeko, eurogol di Calhanoglu ed autogol di Gaich, spianano la strada all’Inter che sale così al quarto posto. Si fermano infatti a 58 siache, entrambe fermate sull’1-1 rispettivamente da Cremonese e Monza. Controsorpasso poi della, che si impone per 2-0 contro il Sassuolo all’Olimpico. Un’inter che mai è andata in difficoltà, nè tantomeno è stata impensierita dagli scaligeri. Il muro dura mezz’ora, ma quando cade, fa un tonfo fortissimo, 3 gol subiti in 7 minuti. Uno due micidiale anche nel secondo tempo, col punto esclamativo messo poi al 92? da Lautaro: 0-6, e Inter che entra in zona Champions. Piange l’altra metà dio, con i ...